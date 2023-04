Freiburg (D): «Kirche war ein Schutzraum für Täter» – über 540 Betroffene vermutet

An der Präsentation des Berichts vergangene Woche sagte der Präsident der Aufarbeitungskommission Magnus Streit, dass von über 540 Betroffenen ausgegangen werde.

Am 18. April, dem Tag der Veröffentlichung des Berichts, kam es zu Protesten vor dem Freiburger Münster.

24 Misshandlungsfälle werden im Freiburger Report von unabhängigen Fachleuten aus Justiz und Kriminalpolizei anonymisiert und beispielhaft beschrieben. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Über Jahrzehnte waren im Erzbistum Freiburg in Baden Württemberg Menschen von sexualisierter Gewalt durch Geistliche betroffen.

An der Präsentation des Berichts vergangene Woche sagte der Präsident der Aufarbeitungskommission Magnus Streit, dass von über 540 Betroffenen ausgegangen werde. Mehr als 250 Kleriker seien beschuldigt, die Personalakten von rund 190 Beschuldigten sollen nun der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Diese Zahlen seien aber eine Schätzung, die Dunkelziffer sei vermutlich erheblich grösser. Der Zeitraum der Fälle erstreckt sich von 1946 bis Ende 2015.

Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgruppe, nachdem sie über zwei Jahre lang rund 1000 Protokolle aus dem Führungszirkel der Diözese auswertete und über 400 Befragungen durchführte. Der Bericht belastet auch den früheren Erzbischof Robert Zollitsch (84) schwer. Dieser habe das Kirchenrecht während seiner Amtszeit in Zusammenhang mit den Misshandlungsfällen «komplett ignoriert», wie Eugen Endress, einer der Autoren, vor den Medien erklärte. «Wir waren komplett sprachlos.»

Ging es um Misshandlung, war der Kuli leer

So sei beispielsweise ein Zölibatsverstoss eines Geistlichen bestraft worden, derweil die Misshandlung von Kindern und Jugendlichen gar nicht geahndet worden sei. Zollitsch führte das Erzbistum Freiburg von 2003 bis 2013. Schon unter seinem verstorbenen Vorgänger Oskar Saier sei systematisch vertuscht worden. Der Erzbischof habe es «völlig verweigert», mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Ohne Angaben von Gründen seien Pfarrer beurlaubt worden oder hätten auf Pfarreien verzichtet. «Wenn ein Priester finanzielle Probleme hatte, wurde das festgehalten, beim Missbrauch war der Kuli dann plötzlich leer», sagte Endress an einer Pressekonferenz, wie die ARD berichtet .

Bericht soll Betroffene ermutigen, sich zu melden

Zollitsch hatte sich schon vergangenen Herbst «ausdrücklich zu seiner Schuld» bekannt. Zum jetzt veröffentlichten Bericht sagt er nichts. Er habe sich Schweigen auferlegt, hiess es. Sein Nachfolger Stephan Burger räumte Fehler ein und bat die Betroffenen um Verzeihung. Er könne nicht über seinen Vorgänger sprechen, darüber müsse nun der Heilige Stuhl in Rom entscheiden. Über seinen Sprecher teilte Zollitsch derweil am Freitag mit, dass er sein Bundesverdienstkreuz zurückgebe und auch auf das Privileg verzichte, in der Bischofsgruft des Freiburger Münsters begraben zu werden.