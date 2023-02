Mehr als 40 Millionen gibt die SRG pro Jahr für Sportrechte aus

Und so kommen die Schweizer Fussball-Fans wieder im Free-TV in den Genuss von Champions-League-Livefussball. Hier zu sehen: Dortmund-Fans, die sich freuen.

Seit Donnerstagnachmittag ist bekannt: Live-Spiele der Champions League kehren ab der Saison 2024/2025 zu SRF zurück. So hat die SRG im Wettbieten um die Sublizenzrechte CH Media ausgestochen. Ein Spiel pro Runde wird jeweils am Mittwoch live auf SRF, RTS, RSI und auf den Onlineplattformen zu sehen sein. Pro Saison sollen 17 Spiele bei SRF zu sehen sein. Die Rechte für den Final hat sich der Sender direkt von der Uefa gesichert. Auch die Sublizenzrechte der Europa League und Conference League kehren zu SRF zurück.

Am Leutschenbach ist die Freude riesig. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG: «Dass wir die besten Schweizer Fussballer und hoffentlich auch Schweizer Vereine künftig wieder schweizweit live präsentieren können, ist für unser Publikum in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin eine sehr gute Nachricht.»

«Vereinbarung umfasst sehr wichtige Elemente»

Bei CH Media ist man derweil verwundert. «Das Angebot der SRG war offenbar unschlagbar hoch», wird Roger Elsener in einer Medienmitteilung zitiert. Der Geschäftsführer Entertainment bei CH Media meint ebenso: «Dass das gebührenfinanzierte Fernsehen so hohe Beträge für Sportrechte ausgibt, erstaunt uns – zumal die SRG nun deutlich höhere Beiträge bezahlt als jene, die sie nach der zuletzt an CH Media verloren gegangenen Rechtevergabe für den laufenden Zyklus als ‹zu hoch› taxierte.»

Auch verweist er darauf, dass man viel mehr als nur Geld in die Waagschale werfen könne. Mägerle meint damit die gesamtschweizerische Verbreitung. So strahlt nur die SRG im frei empfangbaren Fernsehen und Radio sowie auf ihren Onlineplattformen Programme für alle Sprachregionen der Schweiz aus. «Die Vereinbarung umfasst weitere sehr wichtige Elemente: So produziert die SRG alle Heimspiele von Schweizer Teams in den drei Wettbewerben in gewohnt höchster Qualität», so der Leiter SRF Sport.