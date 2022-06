Luzern: Mehr als 50’000 feierten am neuen Stadtfest

Am Freitag und Samstag hat das erste Stadtfest Luzern in einer neuen Ausgabe stattgefunden.

Während knapp zwei Tagen wurde in der Luzerner Innenstadt getanzt und gefeiert. Das Organisationskomitee zieht ein positives Fazit: Insgesamt rund 51’000 Besucherinnen und Besucher waren am diesjährigen Stadtfest Luzern. Davon 45‘000 am Samstag und 6‘000 am Freitagabend. Mehr als 600 Personen aus der Region waren bei der ersten Austragung des Stadtfestes Luzern als freiwillige Helferinnen und Helfer mit dabei. Strahlender Sonnenschein, gute Stimmung und zufriedene Gesichter prägten das Luzerner Stadtbild.

Das Ziel, die Luzerner Bevölkerung in einem kleineren und bescheideneren Rahmen zusammenzubringen, sei erreicht worden, teilte das OK am Sonntag mit. Sie freuen sich über eine erste gelungene Durchführung. Dennoch mussten sie sich mit einigen Startschwierigkeiten auseinandersetzen: Die schon aufgebauten Zelte wurden von einem Sturm am Donnerstag zerlegt und der Start am Freitag musste wegen möglicher Gewitter um eine Stunde verschoben werden. Auch gab es organisatorische Herausforderungen zu bewältigen. So kam es teilweise zu längeren Wartezeiten und zu Schwierigkeiten mit der Logistik. «Für den laufenden Festbetrieb sollte der Nachschub besser gewährleistet werden, um die stetige Verfügbarkeit sicherstellen zu können. Wir werden nun den gesamten Festbetrieb analysieren, um mögliche Verbesserungen für künftige Anlässe vorzunehmen», meint Nicole Reisinger gegenüber 20 Minuten.