Corona-Pandemie : Grenze von 700’000 Corona-Tote in den USA geknackt

In den USA sind inzwischen mehr als 700’000 Menschen gestorben, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Die Delta-Variante und die Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung tragen zur diesem Höchstwert bei.

In den USA sind über 700’000 Menschen an Corona gestorben.

In den USA sind seit Pandemiebeginn schon mehr als 700’000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dies geht aus Daten der Johns Hopkins University in Baltimore vom Freitagabend (Ortszeit) hervor. Damit liegt die Zahl der Toten in Verbindung mit Covid-19 in den USA nun höher als die Bevölkerung von Boston in Massachusetts.