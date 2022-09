Gesundheitsstudie : Mehr als die Hälfte der jungen Frauen hat psychische Probleme

Als Stressfaktoren werden in der neusten Gesundheitsstudie der CSS drei Hauptgründe genannt.

Als Hauptgründe für abnehmende Gesundheit geben die Befragten beruflichen Stress, Bewegungsmangel und die Ernährung an.

Wie gesund ist die Schweiz? Das wollte die CSS im März 2020 wissen – kurz bevor die Corona-Pandemie die Welt überrollte. Die damals in Auftrag gegebene Gesundheitsstudie wurde somit zum Gradmesser dafür, wie die Pandemie – neben anderen Faktoren – der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zugesetzt hat. Nun liegen die neuesten Ergebnisse vor. Und sie zeichnen ein düsteres Bild.

Gaben bei der ersten Befragung noch 22 Prozent an, nicht vollständig gesund oder krank zu sein, sind es heute bereits 35 Prozent – mehr als jeder und jede Dritte. Das macht sich auch in den Krankheitstagen bemerkbar: Im dritten Pandemiejahr waren Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt 4,3 Tage pro Jahr krank, 2020 waren es noch 3,3 Tage gewesen. Nur ein Viertel der Befragten war in den vergangenen zwölf Monaten nie krank. Stark gestiegen ist auch der Anteil derer, die für zehn oder mehr Tage krank waren, nämlich von 18 auf 26 Prozent.