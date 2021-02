Bereits Mitte Februar wurde das Häuschen in Tobel TG mit Eiern beworfen.

Schon wieder wurde das Clubhaus des FC Tobel-Affeltrangen 1946 von Vandalen angegriffen. Nachdem das Gebäude in Tobel TG Mitte Februar mit Eiern voll geschmiert wurde, habe es kürzlich wieder einen Angriff gegeben, berichten die «Wiler Nachrichten» . Bei Schmierereien ist es dieses Mal nicht geblieben. Unbekannte haben am Clubhaus obszöne Graffiti angebracht und mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen, sowie Fassadenelemente heruntergerissen.

«Wir müssten 5000 Bratwürste verkaufen»

«Beim entstanden Schaden schätzen wir die Summe auf einen knappen fünfstelligen Betrag», sagt Kernen. Ob die Versicherung die Kosten bei Vandalismus übernehme, sei nicht gewiss und in Abklärung. Deswegen sind die Sorgen beim Club, dessen erste Mannschaft in der 3. Liga spielt, gross. «Die ausgebliebenen Einnahmen aus den infolge COVID-19 abgesagten Veranstaltungen machen normalerweise rund ein Drittel unserer Einnahmen aus, um unsere laufenden Kosten, wie Miete, Material und Spielbetrieb zu decken. Da haben wir erst recht kein Geld, um zusätzlich so einen Blödsinn zu finanzieren», sagt der Vizepräsident des FC Tobel-Affeltrangen 1946.