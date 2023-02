Fifa: Rekord-Einnahmen von 7,5 Milliarden

Jahresbericht : Mehr als je zuvor – Fifa mit Rekord-Einnahmen von 7,5 Milliarden

Im Fussball geht es um viel Geld. Das gilt für die Club-Ebene genauso wie für den Bereich der Nationalverbände. Spätestens seit Weltverband Fifa die Kommerzialisierung der Weltmeisterschaften unter dem damaligen Präsidenten João Havelange und dem späteren Nachfolger und Generalsekretär Sepp Blatter in den 1980er-Jahren zentral in die Hand genommen hatte, fliessen mit jeder WM Milliardenbeträge in die Organisation, die grösstenteils umgehend an die Mitgliederverbände ausgeschüttet werden.

Fifa hat 89 Prozent reinvestiert

Bis Ende 2022 wurde ein Rekordwert von 89 Prozent, also weit über fünf Milliarden der Nettoeinnahmen direkt in den Fussball reinvestiert. Doch was heisst das genau? Etwa über das Förderprogramm namens «Fifa Forward» werden so grosse Beträge direkt an die nationalen Verbände ausgeschüttet. Diese sind an Vorgaben gekoppelt und sollen die Entwicklung des Sports rund um den Globus vorantreiben.