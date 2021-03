In der Homeoffice-Pflicht sehen verschiedene Kantone eine psychische Belastung für Berufstätige.

Knapp die Hälfte der Kantone will die Homeoffice-Pflicht abschaffen. Etwa Zürich, St. Gallen, Basel-Landschaft oder Uri beantragen vor dem Entscheid des Bundesrats über die nächsten Lockerungen vom kommenden Freitag, die Pflicht zu einer Empfehlung abzuschwächen. Angesichts der angekündigten Massentests halten sie das Obligatorium, das am 18. Januar eingeführt wurde, für unverständlich. Einige Kantone argumentieren auch mit der Gesundheit der Arbeitnehmenden.

So ortet der Zürcher Regierungsrat in der Homeoffice-Pflicht in psychischer Hinsicht teilweise eine grosse Belastung für die Arbeitnehmenden. Auch der Kanton St. Gallen hat die psychische Gesundheit im Fokus. «Vielen Leuten geht es im Homeoffice nicht gut. Sie stehen familiär unter Druck und vermissen den Austausch mit den Arbeitskollegen», sagt der St. Galler Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner (FDP). Deshalb äusserten viele Berufstätige den Wunsch, die Homeoffice-Pflicht wieder aufzuheben.