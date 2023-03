150 Millionen Franken : Mehr als zwei Tonnen Kokain an französischer Küste angeschwemmt

Nicht das erste Mal wurde in der Normandie Kokain angeschwemmt. Dieses Mal wurden die Päckchen an zwei verschiedenen Stränden gefunden.

An zwei Stränden in Nordfrankreich wurden mehr als zwei Tonnen Kokain angeschwemmt.

An der Küste Nordfrankreichs sind in den vergangenen Tagen mehr als zwei Tonnen Kokain angeschwemmt worden. Die wasserfest verpackten Drogenladungen seien an zwei Stränden gefunden worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus informierten Kreisen. Das gefundene Kokain habe einen geschätzten Marktwert von rund 150 Millionen Franken.

Die erste Drogenladung wurde den Angaben zufolge am vergangenen Sonntag am Strand von Néville in der Normandie entdeckt. Es habe sich um mehr als 800 Kilogramm Kokain gehandelt. Am Mittwoch dann wurden weitere Drogen am nahegelegenen Strand von Vicq-sur-Mer gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass möglicherweise noch weitere Drogen an den Stränden angeschwemmt werden.