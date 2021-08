40 Prozent mehr Gewalt- und Sexualdelikte - «Es braucht Massnahmen, um Gewaltspirale zu druchbrechen»

Im Basler im Gundeldingerquartier wurde im Februar 2021 eine leblose Person in einem Hinterhof aufgefunden.

Am 15. August 2021 ist nahe dem Lysbüchelplatz ein 28-jähriger Mann bei einem gewaltsamen Streit verstorben. Der mutmassliche Täter (22) konnte daraufhin festgenommen werden.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 kam es in Basel-Stadt 2021 zu 40 Prozent mehr Tötungsdelikten (inklusive versuchten Delikten). 2021 wurden bis Ende Juni sieben solcher Delikte verzeichnet.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat am Dienstag die neusten Zahlen der Kriminalstatistik veröffentlicht. Nachdem die Kriminalität 2020 aufgrund der Corona-Massnahmen rückläufig war, sei im ersten Halbjahr 2021 eine Zunahme der Gesamtkriminalität um knapp elf Prozent feststellbar, schreibt die Staatsanwaltschaft. Eine Abnahme sei lediglich beim Betrug zu verzeichnen (- 37 %). Bei den Tötungsdelikten, der vorsätzlichen Körperverletzung / Tätlichkeit (+ 40 %), den Sachbeschädigungen (+ 25%), Taschendiebstahl (+ 20%), Einbruch- und Einschleichdiebstahl (+ 25%) sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (+ 18%) sei eine Zunahme feststellbar.

Die absoluten Zahlen der verübten Tötungsdelikte stiegen um zwei Fälle an. Während bis zum 30. Juni 2020 fünf Tötungsdelikte angezeigt wurden, waren es bis Ende Juni 2021 sieben. Auch die Vergewaltigungsfälle haben um 40 Prozent zugenommen – zehn Fälle wurden im ersten Halbjahr 2020 angezeigt. In der aktuellen Statistik sind es in diesem Halbjahr 14 Fälle.