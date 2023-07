St. Gallen: Mehr Biber im Kanton

Der Biber hat sein Einzugsgebiet im Kanton St. Gallen in den letzten zehn Jahren vergrössert. Inzwischen leben über 400 der Nager im Kanton und sorgen nicht nur für Freude – besonders in der Landwirtschaft.

1 / 4 (Symbolbild) imago/blickwinkel (Symbolbild) Pexels/Scott Younkin Ein Biber hat sich im Hafen Hörnlibuck niedergelassen. Privat

Darum gehts Im Kanton St. Gallen gibt es mehr Biber als noch vor zehn Jahren.

Die Population ist von 81 auf 425 gestiegen.

Besonders häufig sind die Nager im Rheintal zu Hause.

Dort leiden bei der örtlichen Landwirtschaft Bewässerungssysteme unter den Tieren.

Der Biber hat sich im Kanton St. Gallen über die letzten Jahre schnell ausgebreitet. Im April entdeckte eine Leserin im Hafen Hörnlibuck bei Rorschacherberg SG einen Biber, der sich dort einquartiert hat. Auch in anderen Gebieten des Kantons hat die Biberpopulation zugenommen.

Im neusten Biber-Monitoring wurde festgestellt, dass fünfmal mehr Biber im Kanton leben als noch vor zehn Jahren. So leben derzeit 425 Biber in 115 Revieren. Im Winter 2011 lebten gerade mal 81 der Nager in 26 Revieren.

Bewässerungssysteme leiden unter dem Biber

Wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt (Bezahlartikel), ist dieser Zuwachs verblüffend. Die meisten Gewässer der Region sind besiedelt und die Reviere der Biber sind auf eine Länge von über 200 Kilometer Gewässer verteilt. «Die Ausbreitung des Bibers ist erfreulich und belegt, dass sich der Biber auch im Osten der Schweiz wohlfühlt», sagt Nathan Rudin, Fachmitarbeiter Jagd beim Kanton St. Gallen im «Tagblatt».

Besonders häufig sind die Nager im Rheintal wohnhaft, was oft für Konflikte sorgt. In den landwirtschaftlich genutzten Gebieten leiden Bewässerungssysteme unter dem Biber – sie werden beschädigt oder gar ganz zerstört. So kann auf landwirtschaftlichen Feldern das Wasser teils nicht mehr ablaufen. Eine kleine Stauung durch den Biber könne laut Wildhüter Josef Koller die Abflüsse bereits mehrere Hundert Meter weit verstopfen.

«Der Mensch muss nicht eingreifen»

Die Situation vor Ort werde angeschaut und es werde eine Entscheidungshilfe gemacht. So werde berücksichtigt, ob der Biberdamm in einem Schutzgebiet liege. «Auch wird berücksichtigt, ob es ein einzelner Biber oder eine Familie ist», so Koller weiter. Am Schluss entscheidet eine Wertung über die passenden Massnahmen. Beispielsweise könne der Damm abgesenkt oder ganz entfernt werden. Auch Umweltverbände wie Pro Natura oder WWF haben hierbei Mitspracherecht.

«Im Rheintal wird es für die Biber zukünftig keine neuen Adressen mehr geben», so Nathan Rudin. Es zeichne sich eine Sättigung in besiedelten Gebieten ab. Allerdings gehen laut Rudin Fachleute davon aus, dass sich die Population der Nager in der Region auf natürliche Weise regulieren wird. «Der Mensch muss vorläufig nicht eingreifen.»

Im April filmte ein News-Scout einen Biber beim Hafen Hörnlibuck in Rorschacherberg SG. 20min/News-Scout