Mehr Burgen als auf dieser Wanderung gibts nirgends

Die Wanderroute: Burgenweg Domleschg

Thusis, der Startpunkt des Burgenwegs, ist bequem per Zug zu erreichen. Bewandert wird die Strecke auf dem seit letztem Jahr neu ausgeschilderten Burgenweg (Nr. 691). Nach einem Schlenker über Sils im Domleschg, spaziert man für ein kurzes Stück parallel zur Autobahn, bevor man ab Fürstenau weitab vom Motorenlärm über Wiesen und vorbei an Schlössern, Burgen und Ruinen auf den höher gelegenen Terrassen des Domleschgs wandert. Einen Kaffee gönnt man sich in der Casa Caminada, das selbstgebackenes Brot, Brioche und Gipfeli auftischt. Nach Pratval empfehlen wir eine Routenänderung via Almens zum Lag da Canova. Einen triftigen Grund dafür gibt es: das Landhus Almens (mehr dazu weiter unten.) Den Endpunkt der Wanderung erreicht man am Bahnhof in Rothenbrunnen.