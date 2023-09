Mehr Ferien für Lernende: «Firmen sollen entscheiden» – FDP gegen mehr Lehrlingsferien 

Im Nationalrat lehnen das SVP und FDP geschlossen ab, von der Mitte gab es lediglich eine Stimme für sechs Wochen Lehrlingsferien. Nun schaltet sich der Zürcher Bildungsdirektor Filippo Leutenegger (FDP) mit einer überraschenden Position in die Debatte ein. Er wäre dafür, die gesetzlichen Ferien für Lernende auf acht Wochen zu erhöhen.

SP-Nationalrätin Sarah Wyss hat die Motion für sechs Wochen Lehrlingsferien eingereicht, die im Mai 2023 von der bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat abgelehnt wurde. Nun will sie einen neuen Anlauf nehmen, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten sagt.

Eine solche Gesetzesänderung müsste allerdings national geschehen, und dort ist die Bereitschaft klein. Ein Vorstoss von SP-Nationalrätin Sarah Wyss für sechs Ferienwochen für Lernende wurde in der Frühlingssession mit 104 zu 79 Stimmen abgelehnt - SVP und FDP stimmten geschlossen dagegen, die Mitte fast geschlossen. SP, Grüne und GLP unterstützten die Motion. Wyss hatte den Bundesrat auch mit Stützmassnahmen für KMU beauftragen wollen, falls sie Umsetzungsprobleme hätten.

Doch um für alle Lernenden etwas zu erreichen, muss auf nationaler Ebene das OR geändert werden. Jedenfalls sei Leuteneggers Vorschlag absolut richtig, sagt Wyss. Lernende hätten ein 100-Prozent-Pensum, oft unbequeme Arbeitszeiten und müssten auch noch viel büffeln, gerade, wenn sie die Berufsmatura machen. Sie werde sicherlich nochmals einen Anlauf nehmen.

«Ich habe freiwillig auf acht Ferienwochen verzichtet»

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt ist gegen die Idee seiner Parteikollegen. «Es gibt heute schon Firmen, die acht Wochen Ferien anbieten. Zum Beispiel Planzer Transport, wo ich beschäftigt bin.» Er fände das schön, will es aber nicht allen Firmen vorschreiben. Das sei auch die Meinung in der Fraktion. «Wir wollen es den Unternehmen überlassen, nach ihren Möglichkeiten attraktive Lehrstellen anzubieten.» Das könne durch Ferien, Lohn oder weitere Benefits geschehen. Es komme auf das «Package» an.