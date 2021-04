Psychische Erkrankungen in der Pandemie

2020 wurden im Vergleich zum Vorjahr mit 49 Fällen mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendliche nach Suizidversuchen in die Notfallstation des Kinderspitals Zürich eingeliefert. Aktuell verzeichnet das Kinderspital laut der «NZZ am Sonntag» bereits wieder 21 Fälle – etwa gleich viele wie im ganzen 2019. Die Pandemie habe die Faktoren, die zum Selbstmord führen könnten, verstärkt, sagt Markus Landolt, leitender Psychologe am Kinderspital. Als Beispiel erwähnt er Einsamkeit, Traurigkeit und Zukunftsängste. Beinahe verdreifacht hat sich zwischen November und März zudem die Zahl der Einweisungen wegen psychosomatischer Störungen. Mehr als doppelt so viele Jugendliche litten in der zweiten Jahreshälfte 2020 im Vergleich zum vorjährigen Zeitraum an Essstörungen.