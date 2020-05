Landwirtschaft

Mehr Geld für Forschung bei Agroscope

Der Bundesrat reformiert das Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung. Gespart wird bei Gebäuden, dafür ist mehr Geld für die Forschung da.

Das Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung Agroscope setzt eine neue Standortstrategie um. Das hat der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung beschlossen. Künftig wird es einen zentralen Hauptstandort in Posieux im Kanton Freiburg geben. Dazu kommen zwei regionale Forschungszentren sowie verschiedene dezentrale Versuchsstationen.

Mit der neuen Strategie sinken die Infrastruktur- und Betriebskosten bei Agroscope. Die eingesparten Kosten fliessen dabei schrittweise in die landwirtschaftliche Forschung. So können bereits ab 2021 neue Forschungsstellen finanziert werden. Bis 2028 können so 60 Millionen Franken gespart und der Forschung zugeführt werden. Ab 2028 belaufen sich die jährlichen Einsparungen auf 13 Millionen Franken, schreibt der Bundesrat.

Mehr Geld für Umweltfragen

Insgesamt werden bis 2028 so zusätzliche 30 Millionen Franken frei. Agroscope will sie dort einsetzen, wo die grössten Herausforderungen warten: In der Ernährungssicherheit, im alternativen Pflanzenschutz oder in Umweltfragen. Ab 2028 fliessen die Einsparungen in der Infrastruktur dann vollumfänglich für die landwirtschaftliche Forschung.