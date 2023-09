ohe Rechnungen für Eltern kranker Kinder – IV bezahlt

Gesundheitsminister und Bundespräsident Alain Berset eckte im April mit seiner Politik bei der SP an.

Diese kamen durch eine Gesetzesänderung zustande: Ein Anbieter von Medizinalgütern stellte daraufhin Kosten direkt den Eltern in Rechnung.

Will Bundesrat Alain Berset auf Kosten kranker Kinder sparen ? Dieser Vorwurf schlug im April dieses Jahres hohe Wellen. Selbst SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer sagte gegenüber 20 Minuten: «Die SP fordert vom zuständigen Bundesamt für Sozialversicherungen und Bundesrat Alain Berset, eine Lösung zu finden, welche nicht auf Kosten der schwer kranken Kinder und ihrer Familien geht.»

Firma stellte 300 Eltern hohe Rechnungen

In der Praxis geschehe das zwar bereits jetzt. Eine Firma, die solche Mittel und Gegenstände herstellt, habe die Preise nach einer Gesetzesänderung 2022 aber direkt den betroffenen Eltern in Rechnung gestellt, anstatt bei der IV, heisst es in der Mittelung des Bundesrats. Betroffen waren über 300 Familien mit Kindern mit Geburtsgebrechen, denen plötzlich hohe Rechnungen ins Haus geflattert waren.