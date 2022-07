Unterstützung für Sarah Palin : «Mehr Grundstücke am Strand» – Trump spottet über Klimawandel

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nach Alaska gereist, um die frühere Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin zu unterstützen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich spöttisch über die sich verschärfende Klimakrise geäussert. «Wir werden ein bisschen mehr Grundstücke am Strand haben, was nicht das Schlechteste auf der Welt ist», sagte er am Samstagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. «Ich habe gehört, dass die Ozeane in den nächsten 300 Jahren um ein Achtel Zoll (knapp 32 Zentimeter) ansteigen werden. Wir haben grössere Probleme als das.» In den USA stehen im November Kongresswahlen an.