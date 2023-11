Mehr Hunger im Herbst: Daher kommen die Heisshunger-Attacken

Tatsächlich hat der Heisshunger einen Zusammenhang mit den Jahreszeiten: Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Wir verbringen folglich mehr Zeit drinnen und bekommen so weniger Tageslicht ab. Dadurch schüttet der Körper mehr Melatonin aus – genau, das Schlafhormon. Dadurch werden wir einerseits müde und träge, anderseits wird auch die Produktion von Serotonin gehemmt. Das zwingt die gute Laune in den Keller und uns aufs Sofa. Der Körper schlägt Alarm, weil er den Serotonin-Spiegel wieder in die Höhe treiben will: Die Lust auf Essen steigt, ganz besonders auf Deftiges und Süsses.