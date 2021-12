Fall Nadine Vinzens – Mehr Impfdurchbrüche nach der Einmal-Impfung von Johnson & Johnson

Das schlägt sich auch in der Zahl der Impfdurchbrüche nieder, wie Daten aus Deutschland und Frankreich zeigen. In beiden Ländern wird den mit J&J geimpften Personen empfohlen, sich nach vier Wochen mit einem mRNA-Impfstoff boostern zu lassen.

Empfehlung in der Schweiz steht noch aus

In der Schweiz gibt es keine solche Empfehlung – «weil es noch nicht dringend ist», so Christoph Berger, Präsident der Schweizer Impfkommission (Ekif). «Die ersten Impfungen mit Johnson & Johnson in der Schweiz sind ja noch gar nicht so lange her.» Man wolle sich aber zeitnah mit dem Thema befassen.

Jenen, die sich wie Vinzens und ihr Partner zu einem früheren Zeitpunkt im Ausland mit J&J haben impfen lassen, rät Berger, sich an den dort bestehenden Empfehlungen zu orientieren. Wer demnach jetzt schon an der Reihe für einen Booster sei, sollte sich diesen am selben Ort holen wie den ersten. «Das finde ich naheliegend», so Berger. Im Zweifelsfall wären aber auch Individuallösungen in der Schweiz denkbar. «Das wäre dann ein Off-Label-Use, aber ohne W eiteres möglich.»