Tausende Leerflüge : Mehr Leerflüge wegen neuer Flugslot-Regelung – Klimaschützer empört

Die EU-Kommission verlangt, dass Fluggesellschaften ab März ihre gebuchten Slots, also die grundsätzlichen Lande- und Starterlaubnisse, trotz Omikron-Welle zu 64 Prozent ausschöpfen müssen. Ansonsten verlieren die Fluggesellschaften diese festen Slots für die Zukunft.

Die Lufthansa-Gruppe prognostiziert 18'000 Flüge ohne Passagiere. Die Swiss bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass die Regelung auch für sie gelte, nennt aber keine konkreten Zahlen. Klimaschützer sind empört über diese unnötige Belastung der Umwelt. Marionna Schlatter, Nationalrätin Grüne (ZH), schliesst sich an « Wenn ich das höre, ist das für mich ein Hohn, wenn man sieht, welche Anstrengungen unternommen werden, um den ganzen Verkehrssektor auf Klimakurs zu bringen. ».

Die Slot-Regelung solle eigentlich einen fairen Wettbewerb in der Branche sicherstellen. Wegen der Pandemie müssen die Fluggesellschaften aktuell nur noch 50 Prozent statt den üblichen 80 Prozent geforderten Slots nutzen. Dass die EU-Kommission diesen Prozentsatz anheben will, ist für die JUSO Präsidentin Ronja Jansen unverständlich. « Man weiss aus früheren Daten, bei welchen Fluggesellschaften wie viele Passagiere anwesend sind. Man könnte Flugslots einfach weiterhin so verteilen wie das heute der Fall ist (…)» sagt die Präsidentin der Schweizer Jungsozialisten und Jungsozialistinnen.