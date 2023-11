Mehr Lohn oder mehr Sinn? Fast alle entscheiden sich für das Geld

1 / 2 Laut einer US-Studie ist der Lohn bei der Jobsuche wichtiger als die Sinnhaftigkeit. 20min/Anna Bila Bei allen Generationen – egal, ob Studentin, Job-Anfänger oder erfahrene Angestellte. 20min/Matthias Spicher

Lohn statt Sinnhaftigkeit: Darum gehts Bei der Wahl zwischen einem höher bezahlten Job mit geringer Sinnhaftigkeit und einem tiefer bezahlten Job mit hoher Sinnhaftigkeit entschieden sich in einer Studie fast alle für mehr Lohn.

Auch die Jungen, die Sinnhaftigkeit wichtig finden, entscheiden sich in den USA für mehr Geld.

Das dürfte auch in der Schweiz nicht anders sein, sagt Wirtschaftspsychologe Christian Fichter.

Du hast zwei Jobangebote und musst dich entscheiden: Nimmst du den Job mit tieferem Lohn an, den du als sinnhaft empfindest, oder den mit höherem Lohn und weniger Sinnhaftigkeit? In einer Universitätsstudie (siehe Box) war das Ergebnis eindeutig: Fast alle entschieden sich für mehr Lohn und weniger Sinnhaftigkeit.

Geld ist wichtiger als Sinnhaftigkeit – das sagt die Studie Sarah Ward, Assistenzprofessorin für Betriebswirtschaftslehre an der «University of Illinois at Urbana-Champaign», hat über 4000 Menschen zum Thema Sinnhaftigkeit im Job befragt. University of Illinois News Bureau/Fred Zwicky Die «University of Illinois at Urbana-Champaign» hat acht Studien zu Sinnhaftigkeit im Job durchgeführt und dafür über 4000 Menschen befragt. Federführend war Sarah Ward, Assistenzprofessorin für Betriebswirtschaftslehre. Sie veröffentlichte ihre Erkenntnisse am 20. April 2023 im «Personality and Social Psychology Bulletin», die Befragungen für die acht Studien starteten im Herbst 2021 in den USA. Das sind die drei wichtigsten Aussagen in der Studie Bei der Wahl zwischen einem höher bezahlten Job mit geringer Sinnhaftigkeit und einem tiefer bezahlten Job mit hoher Sinnhaftigkeit entschieden sich fast alle für den Job mit mehr Lohn.

Auch im Job, den die Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Umfrage im wirklichen Leben gerade ausübten, hätten sie lieber mehr Lohn als mehr Sinnhaftigkeit.

Beides gilt für alle Generationen – egal, ob Studentin, Job-Anfänger oder erfahrene Angestellte.

Auch in einer Umfrage von 20 Minuten gaben viele Leserinnen und Leser an, dass sie sich für den Job mit höherem Lohn entscheiden würden. Wirtschaftspsychologe Christian Fichter beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Herr Fichter, sehen Sie diese Entwicklung auch in der Schweiz? Woran liegt es?

Ja. Der Grund dürfte die aktuelle Nachrichtenlage sein, die momentan noch etwas schwärzer ist als sonst. Im Grossen und Ganzen geht es mit der Welt zwar immer noch aufwärts, aber die Botschaften in den Medien, insbesondere den sozialen Medien, sind halt unerfreulich. Das erzeugt ein Gefühl der Bedrohung, und darauf reagieren wir Menschen halt immer so, dass wir Geld gegenüber Sinn priorisieren.

Welche Personen sind davon betroffen?

Alle, aber natürlich sind primär Berufseinsteiger, also junge Menschen, Wenigverdiener und Familien davon betroffen. Also eine Mehrheit, auch bei uns.

Bis vor kurzem hiess es, die Gen Z suche nach Sinnhaftigkeit im Job, jetzt steht doch der Lohn im Vordergrund. Wie erklären Sie sich das?

Zuerst kommt das Fressen! Und dann alles andere. An dieser grundsätzlichen Priorisierung der menschlichen Motive kann nicht mal eine sinnorientierte junge Generation etwas ändern. Klar, Arbeitnehmer legen heute mehr Wert auf Sinn. Nicht nur die Jungen, auch die Alten. Aber das bedeutet nicht, dass ein gutes und vor allem faires Gehalt weniger wichtig ist.

Wieso wollen wir Geld, wenn aktuell Krieg herrscht? Macht das rational Sinn?

Ja, das ist sehr wohl rational – psychologisch betrachtet, nicht ökonomisch. Wir kalkulieren jetzt nicht kühl und logisch und erwarten eine generelle Preisanhebung – so funktionieren wir nicht. Vielmehr spüren wir jetzt ein allgemeines Gefühl der Bedrohung. Dieses veranlasst uns zur Vorsicht, auch finanziell.

60'000 Franken Lohn mit viel Sinnhaftigkeit oder 95'000 Franken Lohn mit wenig Sinnhaftigkeit?

Vieles wird auch immer teurer, die Menschen brauchen schlicht mehr Lohn. Treibt Geldnot die Menschen in sinnbefreite Jobs?

So zugespitzt kann man das nicht sagen. Die Kaufkraft unterliegt Schwankungen – auch in der Schweiz. Natürlich gibt es Einzelfälle, bei denen von Geldnot betroffene Personen einen Job aufgrund des Geldes annehmen müssen. Von Geldnot kann man hierzulande aber in der Regel nicht sprechen, gerade im Vergleich zum Ausland. Wenn der Lohn auch in der Schweiz wichtiger wird als der Sinn, dann hat das eher mit der subjektiv empfundenen Bedrohungslage zu tun als mit realer Geldnot. Die Inflation stoppt an der Grenze, das Bedrohungsgefühl nicht.

Macht Geld also doch glücklich?

Ja, Geld macht glücklich. Natürlich nicht Geld allein, aber es hilft. Und es ist eben nicht so, wie fälschlicherweise gesagt wird, dass der Lohn nur die Unzufriedenheit verhindert, aber selbst nicht zufrieden macht. Neue Forschung zeigt, dass mehr Lohn auch zufriedener macht. Über die Gründe dafür wird noch spekuliert.

Bleibt nun die Sinnhaftigkeit auf der Strecke?

Wenn es knapp wird im Portemonnaie, dann schauen wir am Morgen schon, was unser Ziel für den Abend ist: Wollen wir uns selbst verwirklichen? Oder wollen wir es warm haben mit einem feinen Essen auf dem Tisch? Trotzdem muss man auch sagen: Langfristig gehts nicht ohne Sinn. Dann stürzen die Leute in die Sinnkrise und werden depressiv. Dann hilft alles Geld der Welt nicht.

Was bedeuten die Erkenntnisse für Arbeitgeber? Sind Menschen, die nur fürs Geld arbeiten, gleich motiviert oder wird das zum Problem?

Zufriedenheit reicht nicht mehr, jetzt müssen sie auch noch gute Löhne zahlen. Und dazu kommen ja noch die ganzen anderen Faktoren: psychologische Sicherheit, Homeoffice, Gleitzeiten, ein gutes Betriebsklima. Ja, die Arbeitgeber habens also auch nicht leicht.