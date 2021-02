Deutschland : Mehr Männer als Frauen befürworten Öffnung von Coiffeursalons

Eine Umfrage in Deutschland hat gezeigt, dass die Öffnung von Coiffeursalons hauptsächlich befürwortet wird. Bei den Männern waren es sogar 5 Prozent mehr, die für die Öffnung von Coiffeursalons sind.

70 Prozent gaben an, für die Öffnung zu sein.

In Deutschland befürwortet die Mehrheit, dass Coiffeursalons wieder aufmachen.

Eine Mehrheit findet einer Umfrage zufolge die Öffnung der Coiffeursalons zum 1. März richtig. In einer am Freitag veröffentlichten Erhebung für die Funke-Mediengruppe durch das Unternehmen Civey gaben 70 Prozent an, die Öffnung unter Auflagen eindeutig oder eher richtig zu finden. Etwa jeder Fünfte lehnt die Öffnung ab.