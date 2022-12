«Anderi Liga» #34 : «Mehr Mut, Feuer und Leidenschaft» für die Achtelfinal-Qualifikation

In der neusten Podcast-Fogle «Anderi Liga» sprechen Tobias Wedermann und Fabian Ruch über die WM in Katar. Es geht um Enttäuschungen und Überraschungen, um mutlose Schweizer und ihr grosses Spiel am Freitagabend gegen Serbien.

1 / 1 Unsere «Anderi Liga»-Podcaster Tobias Wedermann (links) und Fabian Ruch. 20 Minuten

Bald ist die WM-Vorrunde beendet. Und unsere Podcaster in Doha sind ziemlich begeistert. Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und NZZ-Journalist Fabian Ruch beschreiben in der 34. Episode von «Anderi Liga» ihre Eindrücke in Katar. Wedermann verrät, dass er zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits an 19 WM-Spielen live dabei war. Die beiden Podcaster diskutieren aber auch über die Frage, wie begeistert man von dieser Weltmeisterschaft eigentlich sein darf, angesichts der unschönen Begleitumstände des Turniers.

Die beiden reden auch über Enttäuschungen und Überraschungen und darüber, warum so viele Mannschaften zwar stark verteidigen, aber keine offensive Spielidee an die WM mitgenommen haben. «Ich fand vor allem die Belgier sehr schwach», sagt Wedermann. Er und Ruch sehen den Rekordweltmeister Brasilien immer noch in der Favoritenrolle. Und sie sind verwundert, warum der aktuell verletzte brasilianische Künstler Neymar von vielen Menschen so kritisch gesehen wird. «Seinetwegen geht man doch an ein Fussballspiel», sagt Ruch. Er erklärt zudem, wie er das in Folge 33 gemeint habe mit den afrikanischen Mannschaften, die ihn noch nicht überzeugt hätten (und in den Tagen danach grossartig aufspielten).

Mehr Mut von der Nati

Ein Schwerpunkt der aktuellen Folge von «Anderi Liga» ist natürlich das dritte Schweizer WM-Vorrundenspiel gegen Serbien am Freitagabend. Wedermann und Ruch sind noch nicht richtig überzeugt von den Schweizern und von Trainer Murat Yakin. Sie fordern mehr Mut – vor allem auch bei Einwechslungen, eine offensivere Spielweise und vor allem mehr Feuer und Leidenschaft. Die spannende Ausgangslage verleitet die beiden zu Debatten, wie denn die Schweizer gegen Serbien spielen müssen.

Tobias Wedermann erklärt zudem, was für hohe Wellen das 20-Minuten-Interview mit Zdravko Kuzmanovic geworfen hat. Der frühere serbische Nationalspieler, in der Schweiz aufgewachsen, sagte unter anderem, er würde Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri umhauen, wenn er noch im Nationalteam spielen würde.

Die neuste Folge direkt aus Doha gibt es jetzt ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

