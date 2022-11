Zürich: Mehr Platz für Velos und Fussgänger – tagsüber wird die Langstrasse autofrei

Im Stau stehende Autos sollen die Langstrasse nicht mehr dominieren. Das schreibt das Zürcher Tiefbauamt am Montag in einer Medienmitteilung. Um den Durchgangsverkehr an der Ausgangsmeile zu reduzieren, setzt die Stadt bis November 2023 das Projekt «Autoarme Langstrasse» um. Neu sollen tagsüber nur noch Velofahrende, Busse und Taxis die Langstrasse in beide Richtungen befahren dürfen.

Zwischen 5.30 und 22 Uhr gilt im Abschnitt Brauerstrasse- bis Dienerstrasse ein Fahrverbot. Der motorisierte Individualverkehr von der Stauffacherstrasse zur Lagerstrasse wird auf die Verbindung Ankerstrasse und Kanonengasse umgeleitet. In der Nacht können alle Verkehrsteilnehmenden die Langstrasse in beide Richtungen nutzen.

Tempo 30 und ein breiteres Trottoir

Da die Durchfahrt für Busse, Velos und Taxis neu in beide Richtungen möglich sein wird, wird die separate Busspur in der Langstrasse aufgehoben. Der nächtliche Verkehr in beide Richtungen an der Langstrasse und die Umleitung des bisherigen Durchgangsverkehrs erzeugen laut dem Tiefbauamt an verschiedenen Orten mehr Lärm. Diesem wird mit Tempo 30 und Schallschutzfenstern begegnet.