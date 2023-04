Zürich: Mehr Secondhand-Kleider – Grüne starten den Kampf gegen den Kleiderwahn

Eine Strassenumfrage von 20 Minuten zeigt, dass grundsätzlich eine grosse Befürwortung für den Vorstoss besteht. 20min/Yasmina Mark

Müssen wir nun den ökologischen Fussabdruck auch im Kleiderschrank senken? Wenn es nach den beiden Grünen-Politikerinnen der Stadt Zürich, Selina Walgis und Anna-Béatrice Schmaltz, geht, dann schon. «Um das Netto-Null-Ziel der Stadt Zürich bis 2035 zu erreichen, müssen auch die CO2-Emissionen im Bereich der Textilien gesenkt werden», heisst es im Postulat der beiden Politikerinnen.

Jährlich landen in Zürich rund 2000 Tonnen Textilien in den Sammelcontainern. Pro Kopf rechnen die beiden Politikerinnen mit einem Textilkonsum von etwa 30 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Die meisten Kleider werden als Textilabfälle entsorgt, noch bevor sie nicht mehr tragbar sind – teilweise sogar, bevor sie einmal getragen wurden, schreiben Walgis und Schmaltz im Vorstoss weiter.

Kein Verbot gefordert

«Die Bevölkerung soll sensibilisiert werden, wo Textilien alternativ zu den Kleidersammelcontainern hingebracht und wo diese gekauft oder kostenlos bezogen werden können», sagt Erstunterzeichnerin Walgis.

Den beiden Politikerinnen ist wichtig zu betonen, dass es kein Verbot bezüglich Kleiderkauf sein soll. «Wir wollen die Grundlage dafür schaffen, dass die Secondhand-Angebote der Stadt Zürich ausgebaut werden und die Bevölkerung auf die Klimabelastung durch den Kleiderkonsum aufmerksam machen», so Walgis weiter.



Welche genauen Massnahmen den Textilienkonsum in Zürich senken sollen, sei in der Verantwortung des Stadtrates. Sicher aber ist laut den beiden, dass niederschwellige und attraktive Secondhand-Angebote in Zürich geschätzt werden und die Nachfrage gross ist.

Dem Stadtrat überwiesen

Um diesen Trend weiter voranzutreiben und die Kreislaufwirtschaft zu fördern, wollen Walgis und Schmaltz, dass in erster Linie mehr Angebote für lokale Wiederverwendung – unter anderem Tauschbörsen – lanciert werden. «Auch Tausch-Kleiderschränke in der Stadt, in die Kleider gebracht und geholt werden können sowie Kleiderflickangebote wären denkbar», sagt Walgis.

Ähnlich sah das der Zürcher Gemeinderat: Am Donnerstag wurde das Postulat mit 60 gegen 58 Stimmen dem Stadtrat überwiesen. Dieser soll nun prüfen, wie die Treibhausgasemissionen im Bereich des Textilien-Konsums in der Stadt Zürich gesenkt werden können. Der Fokus bei der Problembehebung soll laut den beiden Grünen-Politikerinnen auf der Senkung der Menge an Kleider, die in Sammelcontainern landen, liegen.

Kontrollierter Kleiderkonsum ist nicht Aufgabe der Stadt

Vom Postulat der Grünen hält SVP-Gemeinderat Reto Brüesch wenig. Er befürchtet, dass das Postulat ein weitaus grösseres Tor öffnen könnte «Jetzt sind es noch Kleider, aber bald wird auch von der Stadt vorgeschrieben, was die Bevölkerung essen darf und wie sie reisen kann.» Für den Gemeinderat ist klar, dass eine Sensibilisierung für Textilkonsum wichtig ist, dies jedoch jede Person mit sich selbst vereinbaren muss.



Vor allem wagt Brüesch zu bezweifeln, ob ein kontrollierter Textilkonsum wirklich Aufgabe der Stadtverwaltung ist. «Es gibt andere Themen, die wichtiger sind, wie Wohnungen für die älteren Leute.» Ein gewisses Bewusstsein zu schärfen sei sicherlich nicht schlecht, jedoch sieht der Gemeinderat Hindernisse. «Secondhand und Tauschbörsen werden heute schon rege genutzt - ohne staatliche Vorgaben. Besonders für Familien mit jüngeren Kindern ist es sowieso schon schwierig, Kleider zu finden.



Eine Umfrage von 20 Minuten zeigt, dass grundsätzlich eine positive Einstellung zu diesem Thema besteht. «Es muss sicher etwas gemacht werden, denn momentan ist der Kleiderkonsum viel zu gross», sagt etwa die 19-jährige Leonie. Jedoch zweifeln teils junge Menschen daran, dass der Secondhand-Markt von der Politik unterstützt wird: «Ich kann mir gut vorstellen, dass die Idee auf Widerstand stossen könnte», sagt die 17-jährige Arianne.

