Läden setzen auf Lockdown-Sale

Einige Läden nutzen die Gelegenheit der letzten offenen Tage und bieten Lockdown-Rabatte an. So hat Coop die Angebote in seinen Non-Food-Fachmärkten ausgebaut, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Dass es dadurch zu einem Ansturm kommt, befürchte sie nicht. Die Schutzkonzepte hätten sich bewährt und Coop sei vorbereitet. Auch der Berner Kleiderladen The Family Market bietet seinen Kunden seit Mittwochabend 50 Prozent Lockdown-Rabatt an. Da weiterhin nur zwei Kunden gleichzeitig in dem Laden einkaufen dürfen, lässt sich ein Ansturm aber vermeiden, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst.