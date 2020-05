Sozialdienste

Mehr Sozialhilfe-Fälle und weniger Kindesschutz

Schon zwei Wochen nach dem Lockdown haben sich die Zahlen der Anträge für Sozialhilfe vervierfacht. Auch der Kindesschutz leide unter den Einschränkungen.

Die Corona-Krise drückt auf die Lunge der Schweizer Wirtschaft. Nachdem der Bundesrat Mitte März die ausserodentliche Lage erklärt hatte, vervierfachten sich in den ersten beiden Wochen die Anträge für Sozialhilfe: Das zeigt eine Studie des ZHAW-Departements Soziale Arbeit.

Bei der Hälfte der Sozialdienste meldeten nach dem 16. März mindestens sechsmal so viele Menschen oder mehr, bei einzelnen Diensten waren es 20-Mal mehr, heisst es in der Studie. Zwischen 16. März bis 15. April wurden 169 Fachpersonen aus der Deutschschweiz befragt. Auskunft gaben die Dienste aus den Kantonen Aargau, Bern, Luzern, Thurgau und Zürich. Die Zahlen zu den Neuanmeldungen in der Sozialhilfe beziehen sich auf die letzten beiden Wochen im März.