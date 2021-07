Sprintrennen in Silverstone - das neue Highlight in der Formel 1

Motorsport-Fans können sich auf noch mehr Vollgas freuen. Am Wochenende lassen die F1-Piloten in Silverstone beim ersten Sprintrennen in der Königsklasse die Reifen glühen.

Sprintrennen in Silverstone : Mehr Speed, mehr Spannung – das neue Highlight in der Formel 1

1 / 8 Noch vor einer Woche flitzten die Formel-1-Piloten beim Grossen Preis von Österreich in Spielberg auf dem Red Bull Ring um die Podiumsplätze. imago images/Eibner Am Wochenende starten die Fahrer in Silverstone zum Grossen Preis von Grossbritannien. Doch etwas ist anders als sonst. Das Qualifying wird vorgezogen und dafür gibt es am Samstagnachmittag ein Sprintrennen, bevor am Sonntag das klassische Hauptrennen startet. HOCH ZWEI/Pool/XPB Images Sprintrennen bedeutet, dass die Piloten auf nur 100 Kilometern alles geben müssen, um am Sonntag von der Pole Position zu starten. Zudem können sie sich noch zusätzliche Punkte einfahren. imago images/Nordphoto

Darum gehts Am Wochenende startet in Silverstone der GP von Grossbritannien.

Die Besonderheit: Es ist das erste Sprintrennen der Formel 1.

Erwartet wird mehr Action und mehr Spannung – wir erklären den Ablauf.

Auf die Formel-1-Fans wartet ein weiterer spannender Kampf am GP von Grossbritannien. Verstappen, Hamilton und Co. lassen wieder die Reifen qualmen und wollen auf das Podest. Doch zunächst geht es um die Pole Position und dafür kommt es am Samstag zum High-Speed-Event: dem ersten Sprintrennen der Formel 1.

Genau 100’147 Kilometer werden bei eben diesem Sprintrennen in Silverstone zurückgelegt. Die Fahrer fahren also 17 Runden. Eine Boxenstopp-Pflicht gibt es nicht. Dafür aber Punkte. Der Fahrer, der den Sprint für sich gewinnen kann, erhält drei Punkte. Der Zweite zwei und der Drittplatzierte sichert sich noch einen Punkt, zum einen auf das Konto der Fahrer- als auch der Konstrukteurswertung.

Da das Qualifying durch die Veränderung des Formates auf Freitag vorverlegt ist, entscheidet in Silverstone der Sprint über die Pole Position. Der schnellste Fahrer startet am Sonntag von der Front. Die Sieger des Qualifyings bestimmen jedoch die Startaufstellung des Sprintrennens. Zudem bekommt der Sieger des Qualifyings den neuen «Speed King»-Award.

Kleine Details werden bei Sprint-Wochenende angepasst

Beim traditionellen Rennen am Sonntag bleibt grundsätzlich alles wie gehabt. Jedoch wurden ein paar Regel-Details angepasst. So geniessen nun auch die Fahrer der Top-Ten im Rennen am Sonntag freie Reifenwahl. Wer im Sprintrennen ausscheidet, muss den GP am Sonntag vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.

Die Teams erhalten zusätzlich rund 425’000 Euro, um bei eventuellen Schäden zusätzlich finanziell gestützt zu sein. Schon mit dem Beginn des Qualifyings am Freitagabend greift die Parc-Ferme-Regel, wodurch beschädigte Teile nur durch baugleiche Stücke ersetzt werden dürfen.

Ausverkauftes Haus Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann die Formel 1 ein ganzes GP-Wochenende vor vollen Zuschauerrängen austragen. Wie die Veranstalter des Traditionsrennens von Grossbritannien am Mittwoch mitteilten, ist das komplette Wochenende ausverkauft. Es gebe nur noch eine begrenzte Zahl an Vip-Paketen. Rund 140’000 Besucher werden pro Tag auf dem zwischen Birmingham und London gelegenen Silverstone Circuit erwartet. Ticketbesitzer müssen entweder einen negativen Schnelltest, der selbst abgenommen und eingetragen wird, oder den Nachweis über eine vollständige Impfung vorlegen.

Ist das Sprintrennen die Zukunft der F1?

Die Einführung des Sprintrennens in der Formel 1 ist neu und soll 2021 testweise an drei Rennwochenenden gefahren werden. Deshalb wird an diesen Tagen das klassische Format des GP verändert. Der Grund für die Idee liegt darin begründet, dass die Veranstalter den Zuschauern und Fans noch mehr Action und Spektakel bieten wollen. Denn mit einem Sprintrennen wird an jedem der drei Renntage ein Highlight gesetzt. Am Freitag das klassische Qualifying. Am Samstag das Sprintrennen und am Sonntag das Hauptrennen.

Ob das jetzt etwas an den bisherigen Rennverläufen ändert und die Favoriten jetzt mehr Konkurrenz spüren? Fest steht: Durch den Sprint könnten durchaus spannendere Rennen gefahren werden, wie ein Beispiel aus der Formel 2 vom Jahr 2017 zeigte. In Bahrain etwa fuhr der heutige Ferrari-Formel-1-Pilot Charles Leclerc nach einem eigentlich nicht vorgesehenen Boxenstopp binnen acht Runden vom 14. Platz zum Sieg.

Das heisst, für Titelverteidiger Lewis Hamilton bietet sich auf jeden Fall die Möglichkeit, zusätzliche Punkte auf WM-Leader Max Verstappen gutzumachen. Die «Silberpfeile» werden gerade in Silverstone als konkurrenzfähiger eingeschätzt. Nutzt Verstappen aber seine Möglichkeiten, könnte er sich endgültig absetzen. Der Niederländer liegt bereits 32 Punkte vor dem Briten – und das ist aktuell mehr als Hamilton am kommenden Rennwochenende aufholen kann. Wo die beiden weiteren Sprintrennen umgesetzt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Geplant ist jedoch ein zweiter Sprint im europäischen Raum und ein weiterer in Übersee.