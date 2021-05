Angriff auf Medienfreiheit - Mehr Übergriffe gegen Journalisten wegen Corona

In diesem Video ist zu sehen, wie die Fans zuerst im Vögeligärtli in Luzern feierten. Dort waren 800 Fans anwesend.

10’000 FCL-Fans haben den Cupsieg auf der Allmend in Luzern am Montagabend gefeiert. Die Fans reagierten aggressiv auf Medienvertreter, griffen einen 20-Minuten-Redaktor gar tätlich an.

Nach dem Sieg des FCL vom Montagabend versammelten sich hunderte Fans in einem öffentlichen Park in der Luzerner Innenstadt. Als zwei 20-Minuten-Redaktoren die Videoausrüstung auspackten, wurden sie von einem Fan mit einer Bierdose beworfen und aufgefordert, sich zu verziehen. «Lügenpresse»-Rufe folgten. Minuten später rissen junge Männer das Redaktionshandy vom Stativ und warfen es zu Boden. Ein Journalist wurde angerempelt und getreten.

Die Pandemie hat die Stimmung nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich und vor allem in Deutschland aufgeheizt. «Aufgrund der vielen Übergriffe auf Corona-Demonstrationen mussten wir die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von 'gut' auf nur noch 'zufriedenstellend' herabstufen», sagt Vorstandssprecher Michael Rediske in einer Erklärung. Diese negative Entwicklung bestätigt auch die Studie «Feindbild Journalist» des European Centre for Press Freedom. Die Medienschaffenden fordern jetzt Bund und Länder auf, sich besser für den Schutz der Presse einzusetzen.