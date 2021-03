Das führt teils zu prekären Situationen. Denn Freier, die trotz Verbot zu einer Prostituierten gehen, wüssten um deren Notlage – u nd würden Dinge einfordern, die normalerweise nicht möglich seien. « Ungeschützter Sex wird in diesen Zeiten vermehrt angeboten » , sagt Bänninger.

Noch nie so viele Geschlechtskrankheiten

Sexuell übertragbare Krankheiten seien deshalb bei Prostituierten im Kanton Zürich mehr denn je verbreitet . Bei der Beratungsstelle « Isla Victoria » können sich Sexarbeitende medizinisch untersuchen lassen. Normalerweise liege die Quote der positiven Fälle bei rund 20 Prozent. « Bei den letzten Tests Anfang Februar waren es 57 Prozent. So hoch war die Zahl noch gar nie » , sagt Bänninger. « Auch ungewollte Schwangerschaften werden durch den ungeschütz t en Sex immer häufiger. Das ist ein grosses Problem derzeit » , so Bänninger.

Sexarbeiterinnen geraten unter Druck

Auch für Milieu-Anwalt Valentin Landmann ist die aktuelle Situation ein Desaster: Der Schutz seitens der Behörden falle für die Sexarbeiterinnen wegen dem Verbot komplett weg. « Die Situation ist Jenseits von Gut und Böse » , so der Zürcher Kantonsrat. Wer in die Illegalität müsse, komme sehr schnell unter Druck. Genau das passiere jetzt bei den Prostituierten: « Geraten die Frauen finanziell in Bedrängnis, dann ist der Freier am längeren Hebel. Sex ohne Gummi war vor dem Lockdown noch eine Seltenheit » .