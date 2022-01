Langnau am Albis - Mehrere 100’000 Franken Schaden bei Kindergarten-Brand

Auch in Erlenbach brach am Freitag ein Feuer in einem Haus aus.

Laut der Kantonspolizei Zürich brannte am Freitag ein Kindergartenpavillon in Langnau am Albis.

In Langnau am Albis ging am Freitag kurz nach 18 Uhr ging die Meldung ein, dass ein Kindergartenpavillon brenne. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren 100’000 Franken.