Am Mittwochmorgen geriet in Pratteln ein Fahrzeug in Brand und beschädigte weitere Fahrzeuge.

Um kurz nach 6 Uhr hörte es ein Anwohner knallen, woraufhin er zum Fenster trat und sah, dass an der St. Jakobstrasse in Pratteln ein Fahrzeug lichterloh brannte. «So wie es aussieht, ist ein Lastwagen in Brand geraten», sagt der News-Scout auf Anfrage von 20 Minuten. «Man konnte es wirklich von weit her sehen.»