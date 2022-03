Verkehrsunfall in Zürich : Mehrere Autos kollidieren am Bahnhof Enge – Person in Auto eingeklemmt

Am Zürcher Bahnhof Enge verunfallten am Sonntagnachmittag drei Personenwagen. Dabei krachte ein Auto in eine Ladenfront. Um die Beifahrerin zu retten, musste die Feuerwehr das Dach des Wagens abtrennen.