Mark Cavendish im Pech – Mehrere Brüche – Rad-Star stürzt wegen feuchten Flecks schwer

Einen Tag später ist klar, dass er sich zwei Rippen brach und Luft in den Brustkorb drang.

Beim Sechstagerennen in Gent stürzt Mark Cavendish schwer.

Die Schlussjagd des 80. Sechstagerennens im belgischen Gent ist in vollem Gange, die Fahrer bolzen, was das Zeug hält. Dann plötzlich, aus dem Nichts, weicht Kenny De Ketele etwas aus, er zieht sein Rad nach oben, weiter die Fahrbahn hinauf. Weil dieser Schwenker so ruckartig passiert, hat Norman Hansen keine Chance auszuweichen, das Hinterrad De Keteles zieht Hansens Vorderrad weg, er fällt hin. Von hinten kommt Tour-de-France-Rekord-Etappensieger (mit 24 Erfolgen) Mark Cavendish herangerast und fliegt über Hansens hingefallenes Rad. Der 36-jährige Cavendish muss auf einer Bahre weggebracht werden. De Ketele war übrigens einem feuchten Fleck auf der Fahrbahn ausgewichen.