Polizeieinsatz am Helvetiaplatz Mehrere Corona-Skeptiker in Zürich verhaftet

Auf dem Helvetiaplatz im Zürcher Kreis 4 haben sich am Samstagnachmittag Corona-Skeptiker zur Demonstration versammelt. Wie Videos und Augenzeugenberichte zeigen, war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei in einer Mitteilung am Samstagabend schreibt, versammelten sich rund 100 Personen zur bewilligten Kundgebung. Da sich nur wenige Teilnehmer an die Maskenpflicht hielten, nahm die Einsatzleitung der Polizei Kontakt zu dem Bewilligungsinhaber auf. Dieser weigerte sich jedoch ebenfalls eine Maske zu tragen.