Eishockey : 17 Covid-Fälle bei Davos – Spengler Cup findet nicht statt

Der Spengler Cup muss offenbar einen Tag vor Turnierstart abgesagt werden. Grund seien mehrere Covid-Fälle beim HC Davos.

Der Spengler Cup in Davos findet dieses Jahr nicht statt.

Wie bereits letztes Jahr findet auch in diesem Dezember der Spengler Cup nicht statt. Das Turnier musste abgesagt werden, nachdem der HC Davos 17 Corona-Fälle vermelden musste. Das berichtet die Zeitungen von CH-Media . Eigentlich wären zwischen dem 26. und 31. Dezember insgesamt elf Spiele mit sechs Mannschaften auf dem Programm gestanden.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es viel Wirbel um das Traditionsturnier. Am Montag hatten das Team Canada und Ambri-Piotta dem Turnier abgesagt. Kurzfristig konnten die Organisatoren den HC Slovan Bratislava aus der Slowakei als Ersatzmannschaft gewinnen. Zudem hätte das Team Bern Selection mit Spielern der drei Berner National-League-Clubs Bern, Biel und Langnau als zweiter Ersatz am Spengler Cup teilgenommen.