Metzerlen-Mariastein SO Mehrere Drähte über Waldweg gespannt – Polizei warnt Jogger und Biker

Am Freitagvormittag stiess die Kantonspolizei Solothurn in Metzerlen-Mariastein auf mehrere Metalldrähte, die über einen von Joggern und Bikern oft benutzten Waldweg gespannt waren. Ein aufmerksamer Passant hatte die Polizei alarmiert.

