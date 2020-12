Gezielte Verkehrskontrolle : Mehrere Drifter fliehen vor Polizei – 19 Autolenker angezeigt

Die Kantonspolizei Bern jagte Autofahrer, die die winterlichen Strassen zum Driften missbrauchten. Mehrere Lenker ergriffen die Flucht. 19 Personen wurden angezeigt – einigen gelang die Flucht.

Die Kantonspolizei Bern erhielt Hinweise aus der Bevölkerung, dass auf den Parkplätzen am Gurnigel in Rüti immer wieder waghalsige Fahrmanöver durchgeführt werden. Auch kam es auf dem Areal vermehrt zu Unfällen oder Schäden an Strassenschildern. Nun wurde am Montagabend eine gezielte Verkehrskontrolle mit Augenmerk auf das Driften auf den winterlichen Strassen durchgeführt. Insgesamt wurden 19 Autolenker angezeigt, die sich wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz strafbar gemacht hatten. Mehrere Autos entzogen sich der Kontrolle und ergriffen die Flucht – erfolgreich.