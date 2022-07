Niederuzwil SG: Mehrere Einbruchdiebstähle – 5 Verdächtige festgenommen

Die Polizei konnte am Mittwochmorgen fünf rumänische Staatsangehörige in Sonntal SG anhalten.

In Niederuzwil SG fanden zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen mehrere Einbruchdiebstähle in Firmenareale und Baustellen statt.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen kam es am Hummelweg und am Grossacker in Niederuzwil SG zu mehreren Einbruchdiebstählen. Die Täterschaft brach in Firmenareale und Baustellen ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet.