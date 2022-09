Kanton St. Gallen: Mehrere Einbrüche im St. Galler Rheintal – stecken Seriendiebe dahinter?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Berneck, Thal und St. Margrethen in diverse Geschäftsgebäude eingebrochen und Waren sowie Geld gestohlen.

1 / 4 Im St. Galler Rheintal wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in verschiedene Geschäfte und Firmen eingebrochen. Kapo St. Gallen Firmen in Berneck, Thal und St. Margrethen sind von den Einbruchdiebstählen betroffen. Die Diebe liessen Waren und Geld im Wert von mehreren Tausend Franken mitgehen. 20min/Michael Scherrer Ob dieselben Täterinnen oder Täter für die Einbrüche verantwortlich sind, ist laut Polizei derzeit noch unbekannt. Kapo St. Gallen

Darum gehts Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurde im St. Galler Rheintal in gleich drei Ortschaften in verschiedene Läden und Firmen eingebrochen.

Die Diebe liessen Waren und Geld im Wert von mehreren Tausend Franken mitgehen.

Ob dieselben Täterinnen oder Täter für die Einbrüche verantwortlich sind, ist laut Polizei derzeit noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde im St. Galler Rheintal in gleich drei Orten in diverse Firmen- und Geschäftsgebäude eingebrochen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilt, brach in Berneck zwischen 17.20 und 6.20 Uhr eine unbekannte Täterschaft in eine Firma an der Auerstrasse ein.

Die Täterinnen oder Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, wo sie einen Schrank aufbrachen. Unter anderem wurde eine Geldkassette mit Münzen im Wert von rund 60 Franken gestohlen. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere Hundert Franken.

Einbruch in Bäckerei in Thal

Ebenfalls wurde in der Zeit zwischen 18.10 und 5.30 Uhr in eine Bäckerei auf dem Kirchplatz in Thal eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Bäckerei. Die Personen durchsuchten laut Polizei den Laden und liessen unter anderem diverse Zigarettenpackungen im Wert von mehreren Hundert Franken mitgehen. Der Sachschaden beträgt rund hundert Franken.

St. Margrethen – Firma und Lebensmittelladen ausgeraubt

In St. Margrethen wurde am gleichen Abend zwischen 19.45 und 7.20 Uhr in eine Firma an der Hauptstrasse eingebrochen. Die Täterinnen oder die Täter drangen durch die Werkstatttüre gewaltsam in die Werkstatt ein. Anschliessend wurde das Glasfenster der Bürotür eingeschlagen. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte den Raum und stahl unter anderem eine Geldkassette, Geld aus einem Kaffeeautomaten und auch Autobahnvignetten. Der entstandene Schaden beträgt laut der Kantonspolizei mehrere Tausend Franken.

Zu einem späteren Zeitpunkt am Donnerstagmorgen gegen drei Uhr brachen schliesslich Unbekannte in einen Lebensmittelladen an der Johannes-Brasselstrasse ein. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte den Laden und stahl unter anderem die Kasse sowie E-Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Franken. Der Sachschaden beträgt 1150 Franken.

Handelt es sich um dieselbe Täterschaft?

Die Einbrüche fanden in derselben Nacht in derselben Region statt. Stecken etwa Seriendiebinnen oder -diebe dahinter? Auf Anfrage von 20 Minuten teilt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, mit, dass derzeit noch nicht gesagt werden könne, ob dieselbe Täterschaft für die Einbruchdiebstähle verantwortlich sei. «Wir müssen die Spurenauswertung abwarten», sagt Schneider.

Es sei jedoch durchaus eine Möglichkeit, dass es sich bei den Einbrüchen um eine Serie handelt. «Es ist grundsätzlich möglich, dass hier jemand den Abend und die Nacht mit Einbrüchen verbracht hat», sagt Schneider. Bislang seien bei der Polizei noch keine Hinweise zu einer Täterschaft eingegangen. Die Kantonspolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Verdächtiges beobachtet haben.