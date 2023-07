Wetzikon ZH: «Mehrere Explosionen gehört» – Industriegebäude steht in Vollbrand

In Wetzikon ist am Montagabend ein Brand in einem Industriegebäude ausgebrochen.

In Wetzikon brennt es derzeit in einem Industriegebäude, wie diverse Bilder und Videos von Leserinnen und Lesern zeigen. Der Brand sei am Montagabend um etwa 17.40 Uhr ausgebrochen, so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Betroffen sei ein Industriegebäude, in dem ein Hersteller von Elektrogeräten ansässig sei.