Bundesasylzentrum : Mehrere Diphtherie-Fälle – Kantonsarztamt ergreift Massnahmen

Nachdem in Bern erstmals zwei Diphtherie-Fälle in einem Bundesasylzentrum bestätigt wurden, verbreitet sich die Krankheit nun auch in Bundesasylzentren in Teilen der Ostschweiz.