Brandstiftung in Winterthur

Mehrere Fahrzeuge der Post gehen in Flammen auf

In der Nacht auf Freitag sind mehrere Fahrzeuge der Post Winterthur ausgebrannt. Die Polizei spricht von Brandstiftung und sucht Zeugen.

In der Nacht auf Freitag hat es bei der Schweizerischen Post in Winterthur ZH gebrannt. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen, auch das Postgebäude in Winterthur Grüze wurde beschädigt. Gegen 1 Uhr erreichten die ersten Bilder und Videos von Leser-Reportern die Redaktion.