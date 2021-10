Tote Kamerafrau am Set von «Rust» – Mehrere Fehlzündungen sind von Produktion ignoriert worden

1 / 10 Mitglieder der Gewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) protestieren für mehr Sicherheit an Filmsets. Sam Wasson/Getty Images via AFP Der Auslöser: Halyna Hutchins ist verstorben, nachdem ein Schuss des Hauptdarstellers Alec Baldwin (63) sie während Dreharbeiten tödlich getroffen hatte. Sam Wasson/Getty Images via AFP Die 42-Jährige arbeitete als Kamerafrau für den Film «Rust». VIA REUTERS

Darum gehts Noch immer steht die Entertainment-Branche unter Schock: Am Donnerstag erschoss Schauspieler Alec Baldwin während der Dreharbeiten des Westerns «Rust» versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (42).

Die genauen Umstände des Unfalls werden noch immer untersucht – laut aktuellem Wissensstand soll die Requisitenwaffe aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen Munition oder Platzpatronen enthalten haben.

Es stellt sich nun die Frage: Werden Crew-Mitglieder von Film- und TV-Produktionen ungenügend geschützt?

Erst vor wenigen Tagen konnte durch eine neue Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft für Filmschaffende und des Verbands der Produktionsfirmen ein Streik verhindert werden, der die US-amerikanische Film- und TV-Branche lahmgelegt hätte.

Der Unfall am Set des Westerns «Rust» im US-Bundesstaat New Mexico, bei dem der Schauspieler Alec Baldwin (63) die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins versehentlich mit einer Requisitenwaffe erschossen hatte, hält die Filmbranche seit Donnerstag in Atem. Insbesondere wirft der tragische Vorfall Fragen rund um die Arbeitsbedingungen der Filmschaffenden in Hollywood auf.

So berichtete die «Los Angeles Time» etwa, dass sich ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der «Rust»-Filmcrew im Vorfeld bereits über lange Arbeitszeiten, schlechte Entlohnung und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen beschwert hätten – und die Dreharbeiten nur sechs Stunden vor dem Unfall aus Protest verlassen hätten. Quellen berichteten der Zeitung, dass Sicherheitsprotokolle auch hinsichtlich Schusswaffen nicht korrekt befolgt worden seien.

Vorherige Fehlschüsse nicht untersucht

So kam es laut Crew-Mitgliedern bereits am Samstag vor dem tödlichen Zwischenfall zu versehentlichen Entladungen von Requisitenwaffen. Baldwins Stunt-Double soll versehentlich zwei Schüsse abgefeuert haben, nachdem ihm gesagt worden sei, dass die Waffe eine «cold gun» sei, also weder echte Munition noch Platzpatronen enthalte. Genau das Gleiche spielte sich laut aktuellem Wissensstand auch bei Baldwin ab.

Es stellt sich nun die Frage, ob der Tod von Hutchins hätte verhindert werden können, wären nach den ersten Fehlschüssen angemessene Untersuchungen eingeleitet worden. Eine der Quellen sagt aus: «Es gab keine Sicherheitsbesprechungen. Es gab keine Zusicherung, dass so etwas nicht wieder passieren würde. Alles, was sie tun wollten, war hetzen, hetzen, hetzen.»

Die Produktion von «Rust» hat in einem offiziellen Statement behauptet, nicht über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Die «Los Angeles Times» gibt jedoch an, eine Kopie der Textnachricht zu besitzen, in der ein Mitglied des Kamerateams dem Produktionsleiter schreibt: «Wir hatten jetzt schon drei versehentliche Entladungen. Das ist sehr unsicher.»

Hollywood drohte erst kürzlich der Stillstand

Die schlechten Arbeitsbedingungen am Set von Baldwins Western dürften kein Einzelfall sein. Erst Anfang des Monats drohte den Film- und Fernsehproduktionen in den USA ein erzwungener Stillstand. So gab die Gewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) bekannt, dass 60’000 ihrer Mitglieder streiken würden, sollte es nicht zu einer neuen Vereinbarung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) kommen.

Vergangene Woche kam es schliesslich zu einer Einigung mit dem Produktionsfirmen-Verband, dem unter anderem Entertainment-Giganten wie Netflix, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros und Walt Disney Studios angehören. Der Deal sieht laut IATSE angemessene Ruhezeiten, rückwirkende Lohnerhöhungen sowie existenzsichernde Löhne «für diejenigen, die am unteren Ende der Gehaltsskala stehen» vor.

Im Fall Halyna Hutchins fordert die Gewerkschaft nun eine «umfassende Untersuchung». Zahlreiche Mitglieder gingen auf die Strasse, um für mehr Sicherheit an Filmsets zu protestieren.