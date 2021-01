Hollywoodstar Armie Hammer trendete gerade auf Twitter, weil ihm von mehreren Frauen vorgeworfen wird, ihnen sexuelle Gewalt angetan zu haben. Dazu kursierten (und kursieren nach wie vor) mutmassliche Instant-Messages des 34-Jährigen an diese Frauen, in denen er über stattgefundene BDSM-Treffen sowie -Fantasien mit ihnen, aber auch von seinen kannibalistischen Vorstellungen schreibt.

Er wolle ihr «Blut trinken»

Am meisten geteilt hat die Betreiberin des Instagram-Accounts @houseofeffie, die am Wochenende besagte Screenshots postete (ihren Anzeigenamen «The Michael Phelps of Fucking» hat ihr Hammer gemäss diesen Screenshots gegeben) und später, als das Thema im Netz explodierte, schrieb : «Okay, okay, ich gebs zu, es ist alles gefakt. Aber es war lustig, nicht wahr?»

Am Montag preschte die Userin dann aber wieder vor und sharte um die 20 Screenshots von mutmasslichen Messages von Hammer an sie, in denen er darüber schreibt, wie er ihr «Hirn ficken» will (im wörtlichen, nicht übertragenen Sinn gemeint), sie «in Stücke schneiden und diese ficken» möchte, «ein Stück aus dir rausschneiden und es dich für mich kochen lassen» will, ihr Blut trinken oder es als Gleitmittel verwenden möchte.