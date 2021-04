Ladungen von mindestens acht Millionen Impfdosen in den Monaten April bis Juli sollen die schleppende Impfkampagne in die Gänge bringen. Ziel ist, dass damit bis Ende Juni alle Impfwilligen zumindest die erste Dosis erhalten haben. Bereits auf halber Strecke droht die Impfkampagne jedoch wieder an Schub zu verlieren.