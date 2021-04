Angefacht von heftigem Wind hat sich ein am Wochenende ausgebrochener Grossbrand in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt auch am Montag weiter ausgebreitet.

News-Scout A. J. befindet sich mit ihrer Familie in Kapstadt in den Ferien. Als die Schweizer am Sonntag einen Ausflug zum Blauberg-Strand machten, bemerkten sie erstmals den Rauch am Tafelberg. «Wir sahen, wie es immer grösser wurde», sagt J. zu 20 Minuten. «Als wir am Abend zurück zu unserem Ferienhaus wollten, war die Autobahn bereits gesperrt.» Die Schweizer mussten einen Umweg nehmen. «Die Luft war voll Rauch, es war unheimlich. Die Nachbarn sagten, es habe seit 25 Jahren nicht mehr so gebrannt am Tafelberg.»