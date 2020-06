Staatsanwaltschaft ermittelt

Mehrere Jugendliche an Medikamenten-Cocktail gestorben

Die Luzerner Polizei hat 2019 einen organisierten Handel mit Medikamenten und Drogen gesprengt. Ermittelt wird gegen etwa 50 Personen. Jetzt wird bekannt: Ein Jugendlicher ist nachweislich am Drogenkonsum gestorben. Bei zwei weiteren Opfern besteht der Verdacht auf Mischkonsum als Todesursache.

Die Luzerner Kriminalpolizei musste sich 2019 mit Drogenhandel an Schulen beschäftigen. Im September wurde von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ein organisierter Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten und Drogen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgedeckt wurde. Die Substanzen wurden über illegale Methoden wie etwa das Darknet organisiert und in ständig wechselnder Zusammensetzung verkauft.

Wie die NZZ berichtete, handelte es sich bei den Drogen etwa um Kokain, Ecstasy, MDMA-Kristalle aber auch um Medikamente wie Oxycodon, Xanax und ein Psychopharmaka. Dies berichtete ein ehemaliger Drogenkonsument und Händler der Zeitung. Er ist heute 19 Jahre alt, «trägt Markenkleider, Stone Island, Nike-Schuhe und den Rucksack einer einer Luxusmarke, Neupreis: 825 Franken», so die NZZ. Es seien Trophäen seines alten Lebens als Drogendealer.

Laut seinen Angaben waren unter den rund 50 Beteiligten Lehrlinge, Gymnasiasten oder Hochschüler involviert. Es habe keinen Drogenboss gegeben, nur einzelne Gruppen. Erwischt wurde der heute 19-Jährige an der Luzerner Fasnacht, als er und seine Freunde dabei beobachtet wurden, wie ein Sack im Gebüsch versteckt wurde. Darin waren an die 50 Ecstasy-Tabletten versteckt, die der junge Mann am Gymnasium verkaufen wollte, wo er damals selbst zur Schule ging.