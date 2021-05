Messerattacke auf Jugendliche : «Am Boden sah ich eine grosse Blutlache»

Laut einem News-Scout kam es in Wädenswil ZH zu einem Messerangriff auf mehrere Jugendliche. Der Tathergang ist derzeit noch unklar.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in an der Oberdorfstrasse in Wädenswil ZH eine Messerattacke, wie News-Scout L. P. gegenüber 20 Minuten berichtet. «Ich wollte gerade einkaufen gehen, da sah ich die Rettungsfahrzeuge und eine grosse Blutlache am Boden», so L. P. Gemäss L. P. seien unter den Opfern mehrere Jugendliche im Alter von schätzungsweise 13 bis 17 Jahren gewesen. Einer davon habe viel Blut verloren und sei ins Spital gebracht worden. Von der Täterschaft sei zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sehen gewesen.