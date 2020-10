Altdorf: Fasnachtsumzüge werden nicht organisiert

«Der Aufwand für einen geregelten Ablauf der Umzüge und die damit einhergehende Verantwortung können von uns schlicht nicht getragen werden», so der Präsident der Katzenmusikgesellschaft, Françoise Burkart. Mit diesem Entscheid will man den Fasnachtsgruppen, die viele Stunden für den Bau ihrer Fasnachtswagen investieren, Planungssicherheit geben. Im Bericht heisst es weiter, dass der Beschluss seitens der Behörden als vernünftig erachtet wird.

Luzern: Monstercorso und Tagwache light der Fasnacht sollen stattfinden

Im Jahr 2021 soll es in Luzern eine Fasnacht geben. So teilte die Zunft zu Safran mit, dass der Fritschi-Vater und Bruder Fritschi mit Gefolge die Luzerner Fasnacht an der Tagwache am 11. Februar eröffnen werden, falls es die epidemiologische Lage zulassen sollte. Klar schon jetzt hingegen ist, dass der traditionelle Empfang von Bruder Fritschi und der Fritschi-Familie durch Tausende von Fasnächtlern auf dem Kapellplatz mit dem Fötzaliräge und dem Orangengewitter nicht durchgeführt wird. Und auch die grosse Fritschi-Abschiedsparade auf der Reuss findet nicht statt, wie man sie kennt. Die Zünftler der Zunft zu Safran wollen die Fritschi-Familie am Güdis-Dienstag «im kleinen Rahmen würdig verabschieden», heisst es in einer Mitteilung.